В Нидерландах зафиксировали случай передачи коронавируса человеку от норки





По сведениям авторитетного издания Reuters со ссылкой на заявление главы Нидерландского Министерства сельского хозяйства, ранее они считали, что коронавирус не передастся людям от животных. Впрочем, даже несмотря на зафиксированный случай на ферме, вероятность заражения COVID-19 от животного остается крайне низкой, подчеркивают специалисты.Стоит напомнить, что в середине апреля появились первые слухи о том, что коронавирусная инфекция была обнаружена у норок, которые проживают на ферме в голландской провинции Северный Брабант.