АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые рассказали о наступлении «солнечного…
EUR 79.17 USD 72.39
Курс валют на 20.05.2020

В Нидерландах зафиксировали случай передачи коронавируса человеку от норки

На одной из звероводческих ферм Нидерландов был обнаружен первый случай передачи коронавируса от норки человеку. Местное правительство уже признало, что ранее выпущенные рекомендации, гласящие о невозможности подобного вида передачи болезни, оказались неверными.
В Нидерландах зафиксировали случай передачи коронавируса человеку от норки

По сведениям авторитетного издания Reuters со ссылкой на заявление главы Нидерландского Министерства сельского хозяйства, ранее они считали, что коронавирус не передастся людям от животных. Впрочем, даже несмотря на зафиксированный случай на ферме, вероятность заражения COVID-19 от животного остается крайне низкой, подчеркивают специалисты.

Стоит напомнить, что в середине апреля появились первые слухи о том, что коронавирусная инфекция была обнаружена у норок, которые проживают на ферме в голландской провинции Северный Брабант.

+Дзен +Яндекс новости
В мире / Главные новости
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 10:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астролог Василиса Володина винит в крахе брака Полины Гагариной «трудоголизм»…
Палеонтологи обнаружили самого большого хищника на…
Наталья Ветлицкая анонсировала выход новой песни…
Представлена камера наблюдения Xiaomi Mi Camera SE…
«Неделя до смерти»: Шура пережил зависимость, рак и многолетний конфликт с…
Компания Sony хочет презентовать несколько игр для PlayStation…
Ольга Рапунцель начала заниматься подготовкой к…
В Германии ученые обнаружили почти целый скелет лесного…
Первый геймплей ремастера Mafia II разочаровал…
Онищенко 40 лет мечтал о масочном режиме в…
«Обусловленное уровнем развития высказывание»: Боня ответила назвавшей её «какающей мышкой»…
В Нидерландах зафиксировали случай передачи коронавируса человеку от…
«Стали на год круче»: Наталья Подольская поздравила себя и сестру-двойняшку с днем…
Microsoft и OpenAI представили новый…
Звезда «Уральских пельменей» Сергей Исаев показал фото времен…
Медсестру из Тулы наказали за надетый под прозрачный защитный костюм…
Звезда «Содержанок» Дарья Мороз уверена, что отец может гордиться ее…
В России могут смягчить условия досрочного выхода на…
"Мы на лодочке катались": Иосиф Пригожин хочет повторить выходные в Астрахани на рыбалке с…
Китайские ученые разработали калькулятор для оценки риска смерти пациентов с…
Информация о гигантской "пирамиде" на Урале оказалась…
Александр Богданович о стремительном облысении Ирины Аллегровой: «Мастер сжег ее…
Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс: "Около 60 млн человек в мире станут нищими из-за…
На МКС выявили повышенную концентрацию…
Постаревший Гоген Солнцев стал точной копией Екатерины…
Доктор Мясников: "Коронавирус поразит все население и убьет часть…
Беременная звезда «Дом-2» Саша Черно разозлилась из-за ненависти…
В Подмосковье инвалид устроил драку из-за…
Просмотреть все новости