В Нидерландах зафиксировали случай передачи коронавируса человеку от норки
На одной из звероводческих ферм Нидерландов был обнаружен первый случай передачи коронавируса от норки человеку. Местное правительство уже признало, что ранее выпущенные рекомендации, гласящие о невозможности подобного вида передачи болезни, оказались неверными.
По сведениям авторитетного издания Reuters со ссылкой на заявление главы Нидерландского Министерства сельского хозяйства, ранее они считали, что коронавирус не передастся людям от животных. Впрочем, даже несмотря на зафиксированный случай на ферме, вероятность заражения COVID-19 от животного остается крайне низкой, подчеркивают специалисты.
Стоит напомнить, что в середине апреля появились первые слухи о том, что коронавирусная инфекция была обнаружена у норок, которые проживают на ферме в голландской провинции Северный Брабант.
По сведениям авторитетного издания Reuters со ссылкой на заявление главы Нидерландского Министерства сельского хозяйства, ранее они считали, что коронавирус не передастся людям от животных. Впрочем, даже несмотря на зафиксированный случай на ферме, вероятность заражения COVID-19 от животного остается крайне низкой, подчеркивают специалисты.
Стоит напомнить, что в середине апреля появились первые слухи о том, что коронавирусная инфекция была обнаружена у норок, которые проживают на ферме в голландской провинции Северный Брабант.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 10:00