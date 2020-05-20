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"Мы на лодочке катались": Иосиф Пригожин хочет повторить выходные в Астрахани на рыбалке с Валерией

Иосиф Пригожин сообщил, что очень хочет повторить выходные в Астрахани на рыбалке с Валерией и друзьями. Музыкальный продюсер рассказал в Instagram, что катался с возлюбленной на лодке.
"Мы на лодочке катались": Иосиф Пригожин хочет повторить выходные в Астрахани на рыбалке с Валерией

Иосиф Пригожин и певица Валерия ведут активный образ жизни и часто путешествуют. Сегодня знаменитость разместил архивное видео, на котором запечатлена его возлюбленная в теплой куртке. На кадрах показана моторная лодка и слышно, как продюсер говорит, что они поплыли, в этот момент исполнительница начинает петь. Также Валерия заявляет, что они с возлюбленным не ловили рыбу, а целовались. В комментарии Иосиф Пригожин написал: "Как же хочется повторить выходные в Астрахани на рыбалке с любимой и с друзьями".

Подписчики начали шутить и спрашивать музыкального продюсера, что больше ему понравилось, кататься на лодке или целоваться с Валерией. Многие высоко оценили голос исполнительницы без обработок. Публикацию Иосифа Пригожина уже просмотрели более 16 000 пользователей Сети.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:25

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