"Мы на лодочке катались": Иосиф Пригожин хочет повторить выходные в Астрахани на рыбалке с Валерией

Иосиф Пригожин и певица Валерия ведут активный образ жизни и часто путешествуют. Сегодня знаменитость разместил архивное видео, на котором запечатлена его возлюбленная в теплой куртке. На кадрах показана моторная лодка и слышно, как продюсер говорит, что они поплыли, в этот момент исполнительница начинает петь. Также Валерия заявляет, что они с возлюбленным не ловили рыбу, а целовались. В комментарии Иосиф Пригожин написал: "Как же хочется повторить выходные в Астрахани на рыбалке с любимой и с друзьями".Подписчики начали шутить и спрашивать музыкального продюсера, что больше ему понравилось, кататься на лодке или целоваться с Валерией. Многие высоко оценили голос исполнительницы без обработок. Публикацию Иосифа Пригожина уже просмотрели более 16 000 пользователей Сети.