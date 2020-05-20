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Онищенко 40 лет мечтал о масочном режиме в России

Геннадий Онищенко, некогда возглавлявший Роспотребнадзор, признался, что 40 лет мечтал о масочном режиме в России. В сезон простуд забота о своем здоровье является лучшей профилактикой заражения.
Онищенко 40 лет мечтал о масочном режиме в России

«Я счастлив, когда иду по Москве и вижу людей в масках. Для меня это бальзам на сердце, так как я всегда мечтал, что россияне станут относиться к средствам индивидуальной защиты, как к норме поведения, а не экзотике», - заявил Онищенко.

Политик надеется, что даже после победы над коронавирусом люди продолжат пользоваться масками в период эпидемий. Все вирусы передаются воздушно-капельным путем. При разговоре возбудитель с микрокаплями слюны попадает на окружающих, но СИЗ мешают инфицированию. Народ не всегда соблюдает социальную дистанцию, поэтому не стоит отказываться от повязок даже на улице.

Мэр Сергей Собянин ввел масочно-перчаточный режим в Москве с 12 мая. Люди, нарушившие требование, будут оштрафованы.

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Общество
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:07

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