Microsoft и OpenAI представили новый суперкомпьютер





Прибор был представлен в виде прототипа в рамках конференции Microsoft Build, в текущем году проходившей в режиме онлайн. Суперкомпьютер создавался для тренировки новых массивных моделей искусственного интеллекта, рассчитанных на выполнение сложных операций. Такой тип ИИ требует серьезных ресурсов для вычисления, так как в секунду может выполняться до нескольких десятков тысяч действий.Устройство получило процессор на 285 тысяч ядер. Также в нем установлены 10 тысяч графических интерфейсов. Благодаря сетевому подключению со скоростью передачи до 400 гигабит в секунду прибору для хранения информации не нужны встроенные накопители, так как он может работать с удаленными серверами.Суперкомпьютер также включает поддержку Azure. Облачный тип хранения данных позволит использовать мощности устройства разработчикам, находящимся в любой точке планеты. Сам Илон Маск не принимал участие в Microsoft Build, но представители компании OpenAI отметили, что также будут применять прибор для тестирования программной составляющей нового оборудования.