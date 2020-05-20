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Microsoft и OpenAI представили новый суперкомпьютер

Компания Microsoft разработала суперкомпьютер для компании OpenAI, основанной Илоном Маском и Сэмом Альтманом. Устройство входит в пятерку самых мощных вычислительных устройств в мире.

Прибор был представлен в виде прототипа в рамках конференции Microsoft Build, в текущем году проходившей в режиме онлайн. Суперкомпьютер создавался для тренировки новых массивных моделей искусственного интеллекта, рассчитанных на выполнение сложных операций. Такой тип ИИ требует серьезных ресурсов для вычисления, так как в секунду может выполняться до нескольких десятков тысяч действий.

Устройство получило процессор на 285 тысяч ядер. Также в нем установлены 10 тысяч графических интерфейсов. Благодаря сетевому подключению со скоростью передачи до 400 гигабит в секунду прибору для хранения информации не нужны встроенные накопители, так как он может работать с удаленными серверами.

Суперкомпьютер также включает поддержку Azure. Облачный тип хранения данных позволит использовать мощности устройства разработчикам, находящимся в любой точке планеты. Сам Илон Маск не принимал участие в Microsoft Build, но представители компании OpenAI отметили, что также будут применять прибор для тестирования программной составляющей нового оборудования.

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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:48

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