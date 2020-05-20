Медсестру из Тулы наказали за надетый под прозрачный защитный костюм купальник
В Туле одна из медсестёр областной клинической больницы появилась в палате пациентов, заражённых коронавирусом, в прозрачном защитном костюме с надетым под ним купальником. После того, как инцидент получил огласку, региональный Минздрав сообщил, что нарушившую требования к спецодежде сотрудницу наказали.
Во вторник 19 мая в тульских СМИ появилось фото медсестры, находившейся в больничной палате в ненадлежащей одежде. Спасаясь от жары сотрудница медучреждения решила не надевать под защитный костюм ничего кроме купальника, но призналась, что не учла прозрачность одежды. Минздрав региона отреагировал на инцидент, вынеся медсестре дисциплинарное взыскание - замечание.
С остальными медработниками учреждения была проведена беседа, в ходе которой представители ведомства напомнили о необходимости придерживаться существующих правил относительно внешнего вида и одежды. Также принято решение об усилении контроля за деятельностью отвечающих за использование средств индивидуальной защиты и спецодежды сотрудников больницы.
Во вторник 19 мая в тульских СМИ появилось фото медсестры, находившейся в больничной палате в ненадлежащей одежде. Спасаясь от жары сотрудница медучреждения решила не надевать под защитный костюм ничего кроме купальника, но призналась, что не учла прозрачность одежды. Минздрав региона отреагировал на инцидент, вынеся медсестре дисциплинарное взыскание - замечание.
С остальными медработниками учреждения была проведена беседа, в ходе которой представители ведомства напомнили о необходимости придерживаться существующих правил относительно внешнего вида и одежды. Также принято решение об усилении контроля за деятельностью отвечающих за использование средств индивидуальной защиты и спецодежды сотрудников больницы.
Общество
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 09:38