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В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию. В документе, направленном в Кабмин представителями Минэкономразвития, говорится, что уйти на отдых в 2020 году смогут граждане, которым до него остается 3 года.
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию

Специалисты ведомства пояснили, что введение нового правила позволит поддержать стабилизацию ситуации на рынке труда. Также планируется увеличить минимальное пособие по безработице. В случае принятия поправок его размер будет составлять 4,5 тысячи рублей. Инициатива даст возможность избавиться от социальной напряженности из-за финансовых проблем на фоне кризиса, но не нагрузит бюджет.

В разработке документа также будут принимать участие Минфин и Минтруд. Финальная версия поправок должна быть готова к 25 мая, о чем говорится в поручении Михаила Мишустина. Сейчас досрочно выйти на пенсию могут граждане, потерявшие место работы за два года до наступления соответствующего срока. Страховой стаж при этом у мужчин должен быть не менее 25 лет, а у женщин – от 20 лет. В службе занятости отметили, что при досрочном выходе на пенсию граждане не смогут устроиться на официальную работу.

Размер выплат для индивидуальных предпринимателей, которые были вынуждены прекратить работу после 1 марта, должен увеличиться до 12,1 тысячи рублей. Правительство также собирается разработать новые правила повышения квалификации с учетом современных технологий.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:30

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