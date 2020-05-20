В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию





Специалисты ведомства пояснили, что введение нового правила позволит поддержать стабилизацию ситуации на рынке труда. Также планируется увеличить минимальное пособие по безработице. В случае принятия поправок его размер будет составлять 4,5 тысячи рублей. Инициатива даст возможность избавиться от социальной напряженности из-за финансовых проблем на фоне кризиса, но не нагрузит бюджет.В разработке документа также будут принимать участие Минфин и Минтруд. Финальная версия поправок должна быть готова к 25 мая, о чем говорится в поручении Михаила Мишустина. Сейчас досрочно выйти на пенсию могут граждане, потерявшие место работы за два года до наступления соответствующего срока. Страховой стаж при этом у мужчин должен быть не менее 25 лет, а у женщин – от 20 лет. В службе занятости отметили, что при досрочном выходе на пенсию граждане не смогут устроиться на официальную работу.Размер выплат для индивидуальных предпринимателей, которые были вынуждены прекратить работу после 1 марта, должен увеличиться до 12,1 тысячи рублей. Правительство также собирается разработать новые правила повышения квалификации с учетом современных технологий.