Александр Богданович о стремительном облысении Ирины Аллегровой: «Мастер сжег ее волосы»
Александр Богданович сообщил, что Ирина Аллегрова стремительно лысеет и лишается копны своих белокурых волос. Без парика певица выглядит непохожей на себя.
Богданович обнародовал фотографию, на которой запечатлен в компании «Императрицы». Снимок вызвал интерес у журналистов, поэтому они связались с другом Аллегровой и договорились о небольшом интервью.
Богданович рассказал, что в 1991 году Аллегрова провела провальный эксперимент с волосами. Певица пыталась осветлить корни, но неопытный парикмахер их сжег. С тех пор певица стала лишаться локонов. Сейчас на ее голове почти нет натуральных прядей.
Ранее Аллегрова продемонстрировала, как выглядела в 70-е годы.
Богданович обнародовал фотографию, на которой запечатлен в компании «Императрицы». Снимок вызвал интерес у журналистов, поэтому они связались с другом Аллегровой и договорились о небольшом интервью.
Богданович рассказал, что в 1991 году Аллегрова провела провальный эксперимент с волосами. Певица пыталась осветлить корни, но неопытный парикмахер их сжег. С тех пор певица стала лишаться локонов. Сейчас на ее голове почти нет натуральных прядей.
«Никто не застрахован от неудач. Ирочка попала к мастеру, который передержал краску. Первую неделю у нее сохранялась шикарная прическа, а потом стали выпадать волосы», - цитирует «Дни.ру» друга исполнительницы.
Ранее Аллегрова продемонстрировала, как выглядела в 70-е годы.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:07