Ученые определили вес облаков и выяснили, почему они не падают на землю





Широко известно, что облака образуются в небе из-за разницы температур: на большой высоте холодный воздух конденсирует пар в капли и лед. Если размеры того или иного атмосферного явления известны, то специалистам не составляет большого труда определить, сколько оно весит. В среднем этот показатель достигает около 10 тонн, а грозовые тучи могут весить от нескольких тысяч до миллионов тонн. Многие годы метеорологи пытались понять, почему этот конденсат не падает на землю.Оказалось, что облака имеют капли разного размера. Они держаться воздухе благодаря взаимодействию с молекулами, которые двигаются в хаотичном порядке, но есть и большие капли, которые под силой притяжения падают в виде дождя. Определенную роль также играет сопротивление воздуха, которое замедляет движение конденсата. Другим сдерживающим фактором можно назвать поверхности Земли, которая постоянно нагревается и возносит пар наверх.