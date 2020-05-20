Китайские ученые разработали калькулятор для оценки риска смерти пациентов с коронавирусом

«Данный инструмент можно использовать при принятии решения о передвижении пациента в больнице», — заявила Ткаченко.





Ученые смогли исследовать 1590 историй заболевания пациентов и оценили 72 вероятных критерия критического состояния человека с коронавирусом. В итоге эксперты выбрали 10 факторов и разработали методику оценки, прогнозирующую возникновение тяжелого течения заболевания. Согласно утверждению руководителя департамента по развитию медицины BestDoctor Юлии Ткаченко, эксперты располагали большим выбором данных и инструмент можно применять для оценки рисков.Специалисты выделили несколько факторов риска: возраст инфицированного, присутствие рентгенологических видоизменений в легких, отхаркивание с примесью крови, одышку, потерю сознания, сопутствующие болезни. Данное исследование имеет очень важное значение, поскольку эксперты использовали не только текущие признаки заболевания и лабораторные показатели пациентов, но и оценивали вероятность госпитализации в отделение интенсивной терапии, попадание на ИВЛ или смерть пациентов с коронавирусом. Несомненно, калькулятор имеет положительные стороны при использовании, однако он ещё не достаточно испытан, поэтому разработчики призывают медиков с осторожностью применять его на практике.