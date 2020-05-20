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Китайские ученые разработали калькулятор для оценки риска смерти пациентов с коронавирусом

Китайские ученые разработали калькулятор, с помощью которого стало возможным вычисление вероятного периода смерть пациентов с коронавирусом. Эксперты приняли во внимание 10 факторов риска тяжелого течения заболевания.

Ученые смогли исследовать 1590 историй заболевания пациентов и оценили 72 вероятных критерия критического состояния человека с коронавирусом. В итоге эксперты выбрали 10 факторов и разработали методику оценки, прогнозирующую возникновение тяжелого течения заболевания. Согласно утверждению руководителя департамента по развитию медицины BestDoctor Юлии Ткаченко, эксперты располагали большим выбором данных и инструмент можно применять для оценки рисков.

«Данный инструмент можно использовать при принятии решения о передвижении пациента в больнице», — заявила Ткаченко.
Специалисты выделили несколько факторов риска: возраст инфицированного, присутствие рентгенологических видоизменений в легких, отхаркивание с примесью крови, одышку, потерю сознания, сопутствующие болезни. Данное исследование имеет очень важное значение, поскольку эксперты использовали не только текущие признаки заболевания и лабораторные показатели пациентов, но и оценивали вероятность госпитализации в отделение интенсивной терапии, попадание на ИВЛ или смерть пациентов с коронавирусом. Несомненно, калькулятор имеет положительные стороны при использовании, однако он ещё не достаточно испытан, поэтому разработчики призывают медиков с осторожностью применять его на практике.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 09:20

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