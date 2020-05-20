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Постаревший Гоген Солнцев стал точной копией Екатерины Терешкович

Постаревший Гоген Солнцев стал точной копией своей старушки-жены Екатерины Терешкович. Поклонники обсуждают новый снимок 39-летнего шоумена в Instagram.
Постаревший Гоген Солнцев стал точной копией Екатерины Терешкович

На представленной фотографии Солнцев запечатлен в ярко-желтой куртке с надетым на голову капюшоном. Публикация была посвящена празднованию Дня кубика Рубика. В комментариях экс-участник проекта «Дом-2» попросил подписчиков поделиться играми и идеями для самоизоляции.

Фолловерам не понравилось нездоровое выражение лица Солнцева. Многие заметили серость кожи и появившиеся морщины, сделавшими его похожим на жену. Не исключено, что состояние шоумена связано с постоянными стрессами. Из-за выходок Терешкович знаменитость подсел на андидепрессанты. Чтобы угомонить супругу, ему пришлось лишить ее «денег и интима».

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:00

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