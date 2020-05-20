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Информация о гигантской "пирамиде" на Урале оказалась фейком

Днями ранее в Сети распространились новости об обнаружении гигантской "пирамиды" на Урале. Информация о находке впоследствии оказалась недостоверной.

По словам руководства Русского географического общества, напоминающая египетскую пирамиду Хеопса гора была давно нанесена на топографические карты. Поэтому новость об обнаружении "пирамиды" клубом экспедиций "Дикий Север" по праву можно назвать фейком. В пресс-службе РГО предположили, что эта дезинформация направлена на повышение интереса к туристической фирме, которая организует походы на Приполярный Урал.

Что касается самой пирамиды, то её размеры впечатляли: высота горы достигала 774 метров, а длина каждой грани - почти километр. Недобросовестные туроператоры сообщали, что Русское географическое общество предположительно отправит команду геологов в верховье реки Грубею. Добраться к месту можно либо преодолев 400 км вдоль гряды пешком, либо на вертолете. Ученые говорят, что вершина пирамидальной формы с координатами 65.24.098 и 61.41.863 не является какой-либо загадкой.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:11

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