Беременная звезда «Дом-2» Саша Черно разозлилась из-за ненависти хейтеров





Черно отметила, люди, критикующие их семью, даже наполовину не знают, что в действительности происходит. Они, как и многие пары, живут обычной жизнью: ссорятся и мирятся, мечтают о будущем, ожидая появления малыша, иногда дурачатся, чтобы повеселить друг друга.Черно не понимает, почему именно на них с супругом направлено столько негатива, ведь зрители не видят в эфире проекта даже 1% реальности. Беременная звезда «Дом-2» призналась, ей, как девочке, очень неприятно и обидно читать о себе комментарии хейтеров, не особо выбирающих выражения.- недоумевает жена Оганесяна.