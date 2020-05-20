Беременная звезда «Дом-2» Саша Черно разозлилась из-за ненависти хейтеров
Звезда «Дом-2» Саша Черно, ожидающая ребенка, устала от постоянных нападок недоброжелателей. Беременная участница реалити-шоу и ее супруг Иосиф Оганесян часто сталкиваются с ненавистью в Сети, поэтому будущая мать, не выдержав давления, написала гневное послание хейтерам.
Черно отметила, люди, критикующие их семью, даже наполовину не знают, что в действительности происходит. Они, как и многие пары, живут обычной жизнью: ссорятся и мирятся, мечтают о будущем, ожидая появления малыша, иногда дурачатся, чтобы повеселить друг друга.
Черно не понимает, почему именно на них с супругом направлено столько негатива, ведь зрители не видят в эфире проекта даже 1% реальности. Беременная звезда «Дом-2» призналась, ей, как девочке, очень неприятно и обидно читать о себе комментарии хейтеров, не особо выбирающих выражения. «Вы сейчас серьезно?» - недоумевает жена Оганесяна.
Черно отметила, люди, критикующие их семью, даже наполовину не знают, что в действительности происходит. Они, как и многие пары, живут обычной жизнью: ссорятся и мирятся, мечтают о будущем, ожидая появления малыша, иногда дурачатся, чтобы повеселить друг друга.
Черно не понимает, почему именно на них с супругом направлено столько негатива, ведь зрители не видят в эфире проекта даже 1% реальности. Беременная звезда «Дом-2» призналась, ей, как девочке, очень неприятно и обидно читать о себе комментарии хейтеров, не особо выбирающих выражения. «Вы сейчас серьезно?» - недоумевает жена Оганесяна.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:48