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На МКС выявили повышенную концентрацию бензола

На МКС зафиксирована повышенная концентрация бензола. По данным пресс-центра «Роскосмоса», в настоящее время ситуация стабилизировалась благодаря оперативно принятым мерам.

«Концентрация бензола на станции не превышает норму. Ее скачок был зафиксирован 19 марта. Быстрое реагирование членов экипажа позволило предотвратить чрезвычайную ситуацию. Сейчас специалисты наблюдают за концентрацией и пытаются найти причину ее повышения. Ни один отсек станции не был перекрыт из-за инцидента», - говорится в сообщении российского космического ведомства.

Бензол представляет собой жидкость со сладким запахом. Он входит в состав бензина и часто применяется в промышленности. Также бензол используют во время выплавки пластиковых составов и изготовления резины. Специалистам «Роскосмоса» пока не удалось определить источник выделения вещества. По одной из версий, на станции начал плавиться некий синтетический материал, что привело к повышению концентрации.

На МКС сейчас находятся специалист из США Кристофер Кэссиди и российские космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванишин. На станцию их доставил корабль «Союз-МС-16», отправленный на орбиту 9 апреля текущего года. Запуск состоялся с российского космодрома Байконур.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:03

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