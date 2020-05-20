Учёные NASA нашли свидетельство существования параллельной вселенной с обратным течением времени





Эксперты NASA запускали большой воздушный шар с импульсной антенной ANITA в высокие слои атмосферы, чтобы получить точные результаты, не искажённые радиошумом. В докладе, составленном по итогам эксперимента, учёные объясняли, что субатомные нейтрино с нулевой или близкой к ней массе могут проходить сквозь Землю, а вот тяжёлые частицы останавливаются твёрдым веществом планеты. То есть, последние можно выявить только во время их «спуска» из космоса, однако ANITA обнаружила тау-нейтрино «вылетающими» из Земли. Исследователи считают, что данные частицы движутся назад во времени и это свидетельствует о существовании параллельной вселенной.Руководивший ANITA физик Питер Горхам предполагает, что выявленные тау-нейтрино до прохождения через Голубую планету трансформируются в частицы другого типа, а после снова возвращаются. Ещё один участник эксперимента Ибрагим Сафа говорит, что параллельная вселенная существует и её обитатели имеют большие возможности, а человечеству остались либо самые «скучные», либо «захватывающие».