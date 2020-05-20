Доктор Мясников: "Коронавирус поразит все население и убьет часть людей"

«Все мы переболеем, но умрут те, кому положено. Я прошу россиян не искать COVID-19 в каждом своем «чихе». Даже если вы заразились, не нужно паниковать и бежать сдавать анализы. Конечно, важно знать точный диагноз, чтобы не передавать вирус другим, но, если все пойдут делать тесты, их просто не хватит», - заявил Мясников.



