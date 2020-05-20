Доктор Мясников: "Коронавирус поразит все население и убьет часть людей"
Доктор Александр Мясников высказал свое мнение о коронавирусе в стриме «Соловьев Live». Ведущий уверен, что инфекция рано или поздно поразит все население.
Доктор считает, что лучше заразиться, переболеть и получить естественную защиту от инфекции, чем ждать вакцину. Ученые ее создают впопыхах, а значит она может быть небезопасна.
Ранее Мясников раскрыл роль масок и перчаток в борьбе с пандемией. СИЗ не могут уберечь от заражения, но существенно сокращают риск.
«Все мы переболеем, но умрут те, кому положено. Я прошу россиян не искать COVID-19 в каждом своем «чихе». Даже если вы заразились, не нужно паниковать и бежать сдавать анализы. Конечно, важно знать точный диагноз, чтобы не передавать вирус другим, но, если все пойдут делать тесты, их просто не хватит», - заявил Мясников.
Доктор считает, что лучше заразиться, переболеть и получить естественную защиту от инфекции, чем ждать вакцину. Ученые ее создают впопыхах, а значит она может быть небезопасна.
Ранее Мясников раскрыл роль масок и перчаток в борьбе с пандемией. СИЗ не могут уберечь от заражения, но существенно сокращают риск.
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:53