В России начали продавать дизайнерские «коронавирусные» гробы
Одно из ритуальных агентств РФ начало продавать дизайнерские гробы для родственников людей, скончавшихся от COVID-19. Главной особенностью «коронавирусного» изделия является его прозрачный корпус.
Пандемия позитивным образом отразилась на рынке ритуальных услуг. С недавнего времени россияне имеют возможность приобрести высококачественные гробы за 130 тысяч рублей. В ассортименте есть несколько товаров, выполненных из дорогой породы дерева и украшенных высококачественной фурнитурой. Как сообщил дизайнер Алексей Лебедев, его команде хотелось не только заработать, но и «показать людям, что можно уходить из жизни красиво и стильно».
Прозрачный корпус можно назвать основным нововведением от агентства. На данный момент родственников погибших от COVID-19 не пускают на кладбища из-за карантинных мер. Поэтому материал позволит им обойти ряд ограничений: покойного хотя-бы будет видно. Лебедев признается, что пока заказов довольно мало, но вскоре их компания начнет раскрутку. Согласно данным портала «Стопкоронавирус.рф», на территории России насчитывается более 299,9 тысячи зараженных, а также 2,8 тысячи летальных случаев.
Пандемия позитивным образом отразилась на рынке ритуальных услуг. С недавнего времени россияне имеют возможность приобрести высококачественные гробы за 130 тысяч рублей. В ассортименте есть несколько товаров, выполненных из дорогой породы дерева и украшенных высококачественной фурнитурой. Как сообщил дизайнер Алексей Лебедев, его команде хотелось не только заработать, но и «показать людям, что можно уходить из жизни красиво и стильно».
Прозрачный корпус можно назвать основным нововведением от агентства. На данный момент родственников погибших от COVID-19 не пускают на кладбища из-за карантинных мер. Поэтому материал позволит им обойти ряд ограничений: покойного хотя-бы будет видно. Лебедев признается, что пока заказов довольно мало, но вскоре их компания начнет раскрутку. Согласно данным портала «Стопкоронавирус.рф», на территории России насчитывается более 299,9 тысячи зараженных, а также 2,8 тысячи летальных случаев.
Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:37