Польский генерал Скшипчак назвал "фекалиями" военную технику в стране после сравнения с Россией

«Процесс, который у нас называется обновлением армии, на самом деле является припудриванием фекальных масс. Россия до конца текущего года будет располагать примерно 120 новыми танками T-72. Польша же не может справиться с отсталостью на протяжении последних 30 лет», - рассказал Скшипчак.





Генерал подчеркнул, что T-72 еще до запланированных улучшений выглядел внушительно и мог справляться с поставленными боевыми задачами. В качестве альтернативы российскому танку Скшипчак предложил американские боевые машины «Абрамс». Для восстановления соответствующего военного сегмента Варшаве потребуется до 550 танков такого типа.Т-72 начали выпускать в 1972 году. За последние 40 лет боевая машина несколько раз модернизировалась. Ее последняя версия под названием Т-72Б3М имеет двигатель на 1130 лошадиных сил. На танке будут устанавливать прицел «Сосна-У» и орудие на 125 миллиметров с вычислителем и панорамным наведением. Также российские специалисты поработали над усилением защиты, установив дополнительные решетки и динамическую систему безопасности модели «Реликт».