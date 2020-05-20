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Польский генерал Скшипчак назвал "фекалиями" военную технику в стране после сравнения с Россией

Польский генерал Вальдемар Скшипчак грубо высказался при сравнении вооружения государства с российскими танками T-72. По его словам, страна сильно отстала от РФ по модернизации военной техники.
Польский генерал Скшипчак назвал "фекалиями" военную технику в стране после сравнения с Россией

«Процесс, который у нас называется обновлением армии, на самом деле является припудриванием фекальных масс. Россия до конца текущего года будет располагать примерно 120 новыми танками T-72. Польша же не может справиться с отсталостью на протяжении последних 30 лет», - рассказал Скшипчак.

Генерал подчеркнул, что T-72 еще до запланированных улучшений выглядел внушительно и мог справляться с поставленными боевыми задачами. В качестве альтернативы российскому танку Скшипчак предложил американские боевые машины «Абрамс». Для восстановления соответствующего военного сегмента Варшаве потребуется до 550 танков такого типа.

Т-72 начали выпускать в 1972 году. За последние 40 лет боевая машина несколько раз модернизировалась. Ее последняя версия под названием Т-72Б3М имеет двигатель на 1130 лошадиных сил. На танке будут устанавливать прицел «Сосна-У» и орудие на 125 миллиметров с вычислителем и панорамным наведением. Также российские специалисты поработали над усилением защиты, установив дополнительные решетки и динамическую систему безопасности модели «Реликт».

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Политика / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 08:32

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