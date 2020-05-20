В России курорты начнут выходить из карантина с 1 июня





На первом этапе откроются санатории, получившие медицинскую лицензию. В регионах с благоприятной эпидемиологической обстановкой могут возобновить работу апарт-отели и гостиницы с коттеджным размещением.Догузова прорабатывает выход туризма из коронавирусного карантина с губернаторами и Роспотребнадзором. В течение 10 дней все подключенные к работе лица должны представить свои планы по возобновлению работы курортов.Ростуризм предлагает включить в план новые требования, разработанные для безопасности отдыхающих. Можно рассмотреть дополнительные налоговые льготы, компенсации на развитие туристической инфраструктуры и отдых социально незащищенных слоев населения. Сейчас туризм имеет все шансы стать драйвером возвращения экономики к докризисному уровню.