В Омске от клещей пострадали более 2 тысяч человек





В этом году наблюдается аномальная активность клещей в Омской области, информируют специалисты. Согласно статистике на 18 мая, 2155 человек были госпитализированы с укусами, из них - 842 дети. В то же время эпидемиологи региона пока не выявили людей с инфекционными заболеваниями, которые контактировали с насекомыми. Эксперты говорят, что позитивная динамика связана с прививками от клещевого энцефалита, которые ввели более 15 тысячам омичей в начале года.В местных лабораториях также были изучены 99.2% клещей, которых сняли с пациентов. Из них 1.9% были носителями вируса клещевого энцефалита, 5.6% - заражены боррелиями, а 0.2% являлись возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза. Лишь в 0.4% случаев ученые наблюдали моноцитарный эрлихиоз. Примечательным оказалось то, что клещи, собранные в дикой природе - не были разносчиками инфекций. В рамках превентивных и профилактических мероприятий эксперты провели дератизацию и акарицидную дезинфекцию на площади размером в 700 га.