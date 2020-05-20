Павел Деревянко раскрыл семейные секреты: «Старшую дочь зачал на первом свидании с женой»

«Вечером мне позвонила Даша и призналась, что не прочь встретиться. Она привезла диск с концерта Майкла Джексона «Вот и все». Так, слово за слово, мы зачали Варвару, хотя не планировали заводить детей. Необъяснимо! Даша ничего не просила, просто сообщила о беременности и намерении рожать», - рассказал Деревянко.

В 2010 году Виктория Исакова позвала Деревянко в гости к семье Мясищевых. На мероприятии звезда сериала «Домашний арест» познакомился с будущей возлюбленной, с которой позже несколько раз общался на светских раутах.Актер долго поддерживал с Мясищевой свободные отношения. Даже после рождения второй дочери Александры и регистрации брака знаменитость арендует квартиру в Москве, а его семейство живет в доме на Николиной горе.