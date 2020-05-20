Эвелина Хромченко показала заметно похудевших Надежду Бабкину и Александра Васильева
Отечественный журналист и телеведущая Эвелина Хромченко на странице в Instagram обнародовала фото, сделанное во время съёмок программы «Модный приговор». Некоторые подписчики обратили внимание на коллег ведущей Надежду Бабкину и Александра Васильева, отметив, что они заметно похудели после болезни.
На появившемся в соцсети снимке крупным планом запечатлена Эвелина Хромченко, а рядом с ней за длинным столом сидят Бабкина и Васильев, не так давно перенёсшие пневмонию. Певица и историк моды открыто улыбаются в объектив камеры, выглядя посвежевшими и стройными, что заметили многие интернет-пользователи. Надежда Бабкина, как немногим ранее говорил Александр Васильев, за время, проведённое в больнице, похудела почти на два десятка кг.
Одной из первых на публикацию Эвелины Хромченко отреагировала коллега Елена Малышева, отметившая, что Бабкина и Васильев преобразились. Нашлись и критики, считающие, что певица вовсе не болела пневмонией, а сделала липосакцию и сейчас «вводит в заблуждение публику».
На появившемся в соцсети снимке крупным планом запечатлена Эвелина Хромченко, а рядом с ней за длинным столом сидят Бабкина и Васильев, не так давно перенёсшие пневмонию. Певица и историк моды открыто улыбаются в объектив камеры, выглядя посвежевшими и стройными, что заметили многие интернет-пользователи. Надежда Бабкина, как немногим ранее говорил Александр Васильев, за время, проведённое в больнице, похудела почти на два десятка кг.
Одной из первых на публикацию Эвелины Хромченко отреагировала коллега Елена Малышева, отметившая, что Бабкина и Васильев преобразились. Нашлись и критики, считающие, что певица вовсе не болела пневмонией, а сделала липосакцию и сейчас «вводит в заблуждение публику».
ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 08:07