Эвелина Хромченко показала заметно похудевших Надежду Бабкину и Александра Васильева





На появившемся в соцсети снимке крупным планом запечатлена Эвелина Хромченко, а рядом с ней за длинным столом сидят Бабкина и Васильев, не так давно перенёсшие пневмонию. Певица и историк моды открыто улыбаются в объектив камеры, выглядя посвежевшими и стройными, что заметили многие интернет-пользователи. Надежда Бабкина, как немногим ранее говорил Александр Васильев, за время, проведённое в больнице, похудела почти на два десятка кг.Одной из первых на публикацию Эвелины Хромченко отреагировала коллега Елена Малышева, отметившая, что Бабкина и Васильев преобразились. Нашлись и критики, считающие, что певица вовсе не болела пневмонией, а сделала липосакцию и сейчас «вводит в заблуждение публику».