«Послание Бога»: На Землю обрушился «коронавирусный» град
На Землю обрушился «коронавирусный» град, то есть его форма идентична виду вируса под микроскопом. Очевидцы нашли в природном явлении «послание Бога».
Первыми о странном граде сообщили жители Нуэво-Леона (Мексика). В упавших льдинках четко прослеживались «шипы» COVID-19. Перепуганные люди решили, что таким способом Всевышний просит их продолжить самоизоляцию. Аналогичное явление зафиксировано в Мекке и городе Циндао (Китай).
Метеоролог Жозе Мигель Винас из ВМО изучил появившиеся в соцсетях фотографии и не нашел в них следов сверхъестественного. Оказалось, во время сильных штормов градины разных форм и размеров бьются друг о друга, слипаются, трескаются, меняют вид, образуя выступы, напоминающие шипы передает Daily Mail.
Ранее ученые рассказали о выявлении психических расстройств у пациентов с COVID-19. Чтобы помочь больным, нужно создать профессиональные службы поддержки.
Первыми о странном граде сообщили жители Нуэво-Леона (Мексика). В упавших льдинках четко прослеживались «шипы» COVID-19. Перепуганные люди решили, что таким способом Всевышний просит их продолжить самоизоляцию. Аналогичное явление зафиксировано в Мекке и городе Циндао (Китай).
Метеоролог Жозе Мигель Винас из ВМО изучил появившиеся в соцсетях фотографии и не нашел в них следов сверхъестественного. Оказалось, во время сильных штормов градины разных форм и размеров бьются друг о друга, слипаются, трескаются, меняют вид, образуя выступы, напоминающие шипы передает Daily Mail.
Ранее ученые рассказали о выявлении психических расстройств у пациентов с COVID-19. Чтобы помочь больным, нужно создать профессиональные службы поддержки.
В мире
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:03