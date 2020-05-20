Гастроэнтеролог Алексей Парамонов опроверг миф о пользе замоченной гречки для организма человека





Врач не отрицает, что замоченная в воде на некоторое время гречка действительно размякает и её можно употреблять в пищу, а имеющие в её составе витамины и микроэлементы полностью сохраняются. Если же крупу варить, отметил гастроэнтеролог, то она утратит лишь небольшую часть полезных минералов, но при этом ещё будет иметь особый аромат и вкус.Основная ценность гречки заключена в высоком содержании железа и пищевых волокон, низком гликемическом индексе. Алексей Парамонов подчёркивает, что эти свойства не теряются в процессе термической обработки, а потому утверждение о большей пользе замоченной, а не вареной крупы, не совсем справедливо. Исходя из этого доктор рекомендует каждому человеку выбирать наиболее оптимальный именно для него способ приготовления продукта.