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Гастроэнтеролог Алексей Парамонов опроверг миф о пользе замоченной гречки для организма человека

Некоторые эксперты в области медицины и здоровья утверждают, что замоченная гречка более полезна для организма человека. Гастроэнтеролог Алексей Парамонов опроверг этот миф, говоря, что в привычном вареном виде крупа тоже почти не теряет полезные вещества.
Гастроэнтеролог Алексей Парамонов опроверг миф о пользе замоченной гречки для организма человека

Врач не отрицает, что замоченная в воде на некоторое время гречка действительно размякает и её можно употреблять в пищу, а имеющие в её составе витамины и микроэлементы полностью сохраняются. Если же крупу варить, отметил гастроэнтеролог, то она утратит лишь небольшую часть полезных минералов, но при этом ещё будет иметь особый аромат и вкус.

Основная ценность гречки заключена в высоком содержании железа и пищевых волокон, низком гликемическом индексе. Алексей Парамонов подчёркивает, что эти свойства не теряются в процессе термической обработки, а потому утверждение о большей пользе замоченной, а не вареной крупы, не совсем справедливо. Исходя из этого доктор рекомендует каждому человеку выбирать наиболее оптимальный именно для него способ приготовления продукта.

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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 08:00

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