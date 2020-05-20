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Глава пилотируемой программы NASA Дуглас Ловерро решил покинуть свой пост из-за допущенной «ошибки»

Глава пилотируемой программы NASA Дуглас Ловерро принял решение покинуть свой пост из-за ошибки, которая была допущена ранее. Он объяснил это тем, что захотел рискнуть, так как необходимо было выполнить миссию Crew Dragon к МКС, однако это было не оправдано.

Дуглас Ловерро занимал свою должность всего 7 месяцев. Ему предложили стать главой пилотируемой программы NASA в октябре после того, как его предшественника Уильяма Герстенмайера понизили в должности и через некоторое он ушел из агентства. Ловерро рассказал в обращении к сотрудникам, что ему приходится покидать NASA «с очень тяжелым сердцем» после допущенной «ошибки» во время пребывания на посту заместителя администратора.

По словам главы пилотируемой программы, он старался придерживаться идеи, что лидерам положено рисковать для улучшения результатов работы.
«Все риски, на которые нам приходится идти: при создании техники, в политике или в личной жизни, имеют последствия. В начале года я принял решение рискнуть, поскольку был уверен в выполнении нашей миссии. Безусловно, мне стоит признать, что произошла ошибка, по этой причини лишь я один обязан за неё отвечать», — отметил Ловерро, заявив, что он уходит из-за личных решений.
Он не стал уточнять подробности о допущенной «ошибке», сообщив только, что его уход не связан с расхождениями во мнении с главой NASA Джимом Бриденстайном.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 07:54

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