В России парад Победы и голосование по Конституции могут провести в один день





Окончательное решение не принято. Точная дата проведения перенесенных ранее мероприятий зависит от санитарно-эпидемиологической обстановки в стране. Чиновники предлагают несколько вариантов – 8 и 24 июня, 3 сентября. За летний парад проголосовало большинство, поскольку данное время воодушевит уставших от самоизоляции людей.Парад и голосование, скорее всего, не пройдут 3 сентября, так как японский премьер Синдзо Абэ отказался приезжать в РФ в этот день. Вслед за ним могут последовать лидеры других стран, стратегическое партнерство с которыми важно для Москвы.На данный момент никто не может спрогнозировать окончание пандемии. В РФ число зараженных превысило 299 тысяч, выведя страну на второе место в мировом антирейтинге по распространению коронавируса, передает «Ъ».