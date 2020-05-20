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В России парад Победы и голосование по Конституции могут провести в один день

В России парад по случаю 75-летия Победы и голосование по поправкам в Конституцию, предложенных президентом Владимиром Путиным, могут провести в один день. Администрация главы выбрала для этих событий 24 июня.
В России парад Победы и голосование по Конституции могут провести в один день

Окончательное решение не принято. Точная дата проведения перенесенных ранее мероприятий зависит от санитарно-эпидемиологической обстановки в стране. Чиновники предлагают несколько вариантов – 8 и 24 июня, 3 сентября. За летний парад проголосовало большинство, поскольку данное время воодушевит уставших от самоизоляции людей.

Парад и голосование, скорее всего, не пройдут 3 сентября, так как японский премьер Синдзо Абэ отказался приезжать в РФ в этот день. Вслед за ним могут последовать лидеры других стран, стратегическое партнерство с которыми важно для Москвы.

На данный момент никто не может спрогнозировать окончание пандемии. В РФ число зараженных превысило 299 тысяч, выведя страну на второе место в мировом антирейтинге по распространению коронавируса, передает «Ъ».

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:46

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