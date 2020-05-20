Татьяна Тарасова увидела в картине «Лед» «глупость, тупость и бездарность»





Кинолента, ставшая сенсацией и собравшая в прокате не менее полутора миллиарда рублей, не заслуживает оказанного ей внимания, уверена Тарасова. Сюжет фильма наигранный и примитивный, и зрители в результате получают неправильное представление о фигурном катании. Сама заслуженный тренер до конца не смогла досмотреть «Лед» - ей стало скучно. В фильме знаменитость не увидела художественной ценности в киноистории, а лишь «тупость, глупость, и бездарность», а также полную отстраненность от реальности. Не заметила знаменитость ничего общего с собой и в образе Марии Ароновой.Авторы картины, считает Тарасова, пытаются эксплуатировать фигурное катание, оказавшееся в данное время на пике популярности и вызывающее особый интерес. Данный вид спорта транслируют по всем каналам, а соревнования стараются не пропускать люди всех возрастов.Сейчас тренер опасается, что российские спортсмены, из-за самоизоляции не имевшие возможности полноценно тренироваться, могут показать в новом сезоне не очень высокие результаты. В интервью для передачи «Рожденные в СССР» Тарасова призналась, она возлагает большие надежды на подопечных Этери Тутберидзе, считая коллегу гениальным тренером.