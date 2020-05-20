Агата Муцениеце о разводе с Павлом Прилучным: «Нельзя нарушать границы желаний партнера»
Агата Муцениеце высказалась о разводе с Павлом Прилучным во время прямого Instagram-эфира с Ольгой Сухаревой. Актриса поняла, что в браке нельзя нарушать границы желаний партнера.
Муцениеце рассказала, что Прилучный поднимал на нее руку после распития спиртных напитков. Актриса не знает секрет счастливого брака, поэтому просит не обращаться к ней с подобными вопросами.
Муцениеце не хочет думать о проблемах и собирается с головой уйти в работу. Пандемия коронавируса немного нарушила ее планы, но скоро все закончится, и актриса раскроет свой творческий потенциал, сыграв драматическую роль.
Муцениеце рассказала, что Прилучный поднимал на нее руку после распития спиртных напитков. Актриса не знает секрет счастливого брака, поэтому просит не обращаться к ней с подобными вопросами.
«За прожитые с Павлом годы я поняла одно – нельзя ни при каких обстоятельствах нарушать границы. Если человек решил сниматься, пусть осуществит задуманное. Хочет отправиться в поездку – пусть едет!» - написала звезда сериала «Закрытая школа».
Муцениеце не хочет думать о проблемах и собирается с головой уйти в работу. Пандемия коронавируса немного нарушила ее планы, но скоро все закончится, и актриса раскроет свой творческий потенциал, сыграв драматическую роль.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:37