Агата Муцениеце о разводе с Павлом Прилучным: «Нельзя нарушать границы желаний партнера»

«За прожитые с Павлом годы я поняла одно – нельзя ни при каких обстоятельствах нарушать границы. Если человек решил сниматься, пусть осуществит задуманное. Хочет отправиться в поездку – пусть едет!» - написала звезда сериала «Закрытая школа».





Муцениеце рассказала, что Прилучный поднимал на нее руку после распития спиртных напитков. Актриса не знает секрет счастливого брака, поэтому просит не обращаться к ней с подобными вопросами.Муцениеце не хочет думать о проблемах и собирается с головой уйти в работу. Пандемия коронавируса немного нарушила ее планы, но скоро все закончится, и актриса раскроет свой творческий потенциал, сыграв драматическую роль.