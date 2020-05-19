Ольга Казаченко о расставании со Степаном Джигарханяном: «Сердцу не прикажешь»





Пасынок Армена Борисовича серьёзно относился к роману с Ольгой Казаченко, на что указывает знакомство избранницы с родителями. Казалось, что пара в итоге официально создаст семью, однако этого так и не произошло, о чём первым представителям прессы рассказал Степан Джигарханян. Казаченко после этого прояснила ситуацию, признавшись, что возлюбленный старался стать для неё по-настоящему близким и родным человеком, но она не смогла ответить ему взаимностью, так как «сердцу не прикажешь».Казаченко говорит, что некоторые знакомые видели отсутствие в их паре «искры», а вот она осознала это только после встречи с родителями избранника. Несмотря на расставание, она по-прежнему считает Степана Джигарханяна хорошим, умным и добрым человеком, поэтому желает найти счастье в жизни и рада, что их любовная история закончилась без конфликтов и громких выяснений отношений.