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Ольга Казаченко о расставании со Степаном Джигарханяном: «Сердцу не прикажешь»

Недавно пасынок легендарного отечественного киноактёра Армена Джигарханяна Степан рассказал о расставании с экс-супругой эстрадного исполнителя Вадима Казаченко Ольгой. Позже и сама бывшая возлюбленная прокомментировала ситуацию, отметив, что «сердцу не прикажешь», а потому отношения с Джигарханяном не смогли перерасти в брак.
Ольга Казаченко о расставании со Степаном Джигарханяном: «Сердцу не прикажешь»

Пасынок Армена Борисовича серьёзно относился к роману с Ольгой Казаченко, на что указывает знакомство избранницы с родителями. Казалось, что пара в итоге официально создаст семью, однако этого так и не произошло, о чём первым представителям прессы рассказал Степан Джигарханян. Казаченко после этого прояснила ситуацию, признавшись, что возлюбленный старался стать для неё по-настоящему близким и родным человеком, но она не смогла ответить ему взаимностью, так как «сердцу не прикажешь».

Казаченко говорит, что некоторые знакомые видели отсутствие в их паре «искры», а вот она осознала это только после встречи с родителями избранника. Несмотря на расставание, она по-прежнему считает Степана Джигарханяна хорошим, умным и добрым человеком, поэтому желает найти счастье в жизни и рада, что их любовная история закончилась без конфликтов и громких выяснений отношений.

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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 21:00

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