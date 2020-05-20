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Актриса из "Любимой женщины механика Гаврилова" Наталья Назарова живет затворницей в нищете

Андрей Малахов для шоу "Прямой эфир" вместе со съемочной группой посещали пожилых звезд во время карантина, а одной из них оказалась актриса, знакомая зрителям по фильму "Любимая женщина механика Гаврилова", Наталья Назарова, которая, как оказалось, живет затворницей в нищете в московской квартире.
Актриса из "Любимой женщины механика Гаврилова" Наталья Назарова живет затворницей в нищете

В 1989 году на актрису напали неизвестные, нанеся ей травму в область головы, что стало причиной инвалидности. После этого Наталья Назарова потеряла работу в кино и театре, оставшись жить вместе с матерью. Им приходилось выживать и покупать только самое необходимое из продуктов, чтобы не умереть с голоду. Соседки актрисы рассказали в студии телепрограммы, что стали свидетелями странной беседы Натальи Ивановны с незнакомыми людьми, которые подошли к ней на улице и после беседы протянули ей какие-то документы на подпись. Женщины уверены, что эти люди могут быть мошенниками, для которых представляет интерес квартира Назаровой.

Сама Наталья Ивановна сообщает, что никаких документов не подписывала, а оставленную ей квартиру она завещала своим племянницам. Актриса посетовала, что большинство родственников перестали с ней общаться после смерти ее матери, поэтому ей приходится надеяться только на себя.

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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 06:00

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