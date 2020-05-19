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Кристина Асмус удивила поклонников фотографией в растянутом свитере и розовых шлепанцах

Кристина Асмус в микроблоге в Instagram опубликовала фотографию, на которой предстала в растянутом свитере и в розовых шлепанцах. Она уже отмечала, что не боится выглядеть глупо и любит посмеяться над собой.

Кристина Асмус решила поднять настроение поклонникам и поделилась снимком со съёмок комедии «Булки». Актриса предстала в приглаженном парике, растянутом свитере, ультра-короткой джинсовой юбке, черных колготах и розовых шлёпанцах. В подписи к публикации знаменитость отметила, что наряд заслуживает внимание, поскольку он «супер вип платинум голд лакшери премиум фэшн эксклюзив дизайнерс лук».

«Красивые ноги ничем не испортишь», «Как стиль в одежде все-таки меняет людей», «Круто! Вспомнила своё детство!», - прокомментировали публикацию подписчики артистки. Недавно знаменитость также заявила, что отдаёт предпочтение ягодным десертам и напиткам. Она отметила, что употребляет фрукты очень редко в качестве альтернативы, если отсутствуют любимые сладости, и то они должны быть красиво нарезаны, чтобы привлечь её внимание.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:55

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