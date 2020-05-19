Кристина Асмус удивила поклонников фотографией в растянутом свитере и розовых шлепанцах

Кристина Асмус решила поднять настроение поклонникам и поделилась снимком со съёмок комедии «Булки». Актриса предстала в приглаженном парике, растянутом свитере, ультра-короткой джинсовой юбке, черных колготах и розовых шлёпанцах. В подписи к публикации знаменитость отметила, что наряд заслуживает внимание, поскольку он «супер вип платинум голд лакшери премиум фэшн эксклюзив дизайнерс лук»., - прокомментировали публикацию подписчики артистки. Недавно знаменитость также заявила, что отдаёт предпочтение ягодным десертам и напиткам. Она отметила, что употребляет фрукты очень редко в качестве альтернативы, если отсутствуют любимые сладости, и то они должны быть красиво нарезаны, чтобы привлечь её внимание.