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Обнаруженная критическая Bluetooth-уязвимость угрожает большинству современных устройств

Международная группа исследователей из нескольких университетов Европы обнаружила критическую уязвимость беспроводной связи Bluetooth. Атака посредством данной проблемы, получившая название BIAS, угрожает безопасности большинства современных устройств – от смартфонов до планшетов и ноутбуков.
Обнаруженная критическая Bluetooth-уязвимость угрожает большинству современных устройств

Специалисты выявили, что идентификацию при сопряжении устройств посредством Bluetooth можно подделать даже при отсутствии информации о долговременном ключе, генерирующемся в процессе соединения двух гаджетов. Сопряжённые единожды устройства далее могут устанавливать связь без стадии соединения, а при подключении в классическом режиме один из гаджетов без ключа может имитировать сопряжённый ранее с другим. Исследователи протестировали Bluetooth-уязвимость на ряде современных девайсов, работающих на процессорах от американского гиганта Apple, южнокорейской компании Samsung, Qualcomm и других производителей. Все они оказались уязвимыми для атаки BIAS.

Данная проблема выявлена исследователями ещё в конце минувшего года.Тогда же они проинформировали об уязвимости беспроводной связи Bluetooth компанию, специализирующуюся на развитии этого стандарта. Разработчики последней выпустили обновление, запрещающее при сопряжении устройств по Bluetooth снижать уровень безопасности.

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Технологии / Важно
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:47

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