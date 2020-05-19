Обнаруженная критическая Bluetooth-уязвимость угрожает большинству современных устройств
Международная группа исследователей из нескольких университетов Европы обнаружила критическую уязвимость беспроводной связи Bluetooth. Атака посредством данной проблемы, получившая название BIAS, угрожает безопасности большинства современных устройств – от смартфонов до планшетов и ноутбуков.
Специалисты выявили, что идентификацию при сопряжении устройств посредством Bluetooth можно подделать даже при отсутствии информации о долговременном ключе, генерирующемся в процессе соединения двух гаджетов. Сопряжённые единожды устройства далее могут устанавливать связь без стадии соединения, а при подключении в классическом режиме один из гаджетов без ключа может имитировать сопряжённый ранее с другим. Исследователи протестировали Bluetooth-уязвимость на ряде современных девайсов, работающих на процессорах от американского гиганта Apple, южнокорейской компании Samsung, Qualcomm и других производителей. Все они оказались уязвимыми для атаки BIAS.
Данная проблема выявлена исследователями ещё в конце минувшего года.Тогда же они проинформировали об уязвимости беспроводной связи Bluetooth компанию, специализирующуюся на развитии этого стандарта. Разработчики последней выпустили обновление, запрещающее при сопряжении устройств по Bluetooth снижать уровень безопасности.
Специалисты выявили, что идентификацию при сопряжении устройств посредством Bluetooth можно подделать даже при отсутствии информации о долговременном ключе, генерирующемся в процессе соединения двух гаджетов. Сопряжённые единожды устройства далее могут устанавливать связь без стадии соединения, а при подключении в классическом режиме один из гаджетов без ключа может имитировать сопряжённый ранее с другим. Исследователи протестировали Bluetooth-уязвимость на ряде современных девайсов, работающих на процессорах от американского гиганта Apple, южнокорейской компании Samsung, Qualcomm и других производителей. Все они оказались уязвимыми для атаки BIAS.
Данная проблема выявлена исследователями ещё в конце минувшего года.Тогда же они проинформировали об уязвимости беспроводной связи Bluetooth компанию, специализирующуюся на развитии этого стандарта. Разработчики последней выпустили обновление, запрещающее при сопряжении устройств по Bluetooth снижать уровень безопасности.
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:47