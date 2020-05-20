Учёные: "Домашние" мыши появились на Земле приблизительно 14,5 тыс. лет назад





Эксперты полагают, что впервые у человека получилось приручить домашних кошек и мышей почти 10 тыс. лет назад. Археологи ещё не пришли к общему выводу о том, где и как это случилось. К примеру, большое количество учёных утверждают, что мыши возникли на Ближнем Востоке, где люди чаще занимались земледелием. Но и считают, что некоторые подвиды грызунов приспособились к жизни рядом с людьми и в других местах. Учёные также не могут прийти к единому мнению относительно прародины домашних кошек.Коллектив специалистов, руководителем которого является профессор Жан-Дени Винье, решили выяснить данный вопрос. Научные сотрудники исследовали больше 800 останков животных, возраст которых от 3 тыс. до 40 тыс. лет. Каждый отдельный фрагмент они оценивали по нескольким критериям: условия обнаружения останков грызунов, частота нахождения, структура обрывков ДНК мышей. При сравнении данных показателей с теми, которые являются типичными для современной истории, специалисты старались узнать, как мыши смогли адаптироваться к жизни рядом с человеком.