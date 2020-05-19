Михаил Пореченков о воспитании детей: «Применимы только любовь и поощрение»





Михаил Пореченков официально женат во второй раз. В браке с супругой Ольгой он воспитывает троих детей, но, кроме них у артиста есть взрослые сын и дочь от предыдущих отношений. Говоря о младших детях Пореченков отметил, что они учатся в православной школе, поэтому вопрос с правильными жизненными ценностями в принципе не стоит, так как у них точно будет понимание «добра и зла». Одним из методов воспитания в подрастающем ребёнке характера актёр называет спорт. Все его дети занимаются определёнными видами – один борьбой, другой – конным спортом, кто-то хоккеем или теннисом. Всё это дисциплинирует человека и приучает к порядку.По отношению к детям Михаил Пореченков бывает разным – добрым и мягким либо жёстким и требовательным, но при этом никогда не применяет никаких наказаний. Артист уверен, что ребёнка нужно в меру любить и поощрять, а также научить пониманию слова «надо». В этом случае воспитание принесёт только положительные плоды и дети никогда не огорчат поведением родителей.