Максим Галкин в костюме Бэтмена исполнил «Гимн самоизоляции»

В строчках гимна Максим Галкин поёт о карантинных буднях, наполненных постоянными походами к холодильнику, «ничегонеделаньем» и регулярными обещаниями «с завтрашнего дня» заняться спортом, чтобы в самоизоляции не потерять форму. В кадрах видео юморист действиями сопровождает слова пародийной композиции. В один из моментов в ролике появляется Алла Пугачёва, стоящая на балконе и протягивающая руку Галкину, поющему о том, что семья в самоизоляции находится «бесконечно далеко друг от друга». В финале юморист переоделся в костюм Бэтмена и размышляет, какими способами можно изменить окружающий мир.В комментариях фолловеры благодарят Галкина за очередной шедевр, подаривший уставшим от самоизоляции подписчикам отличное настроение и позитивные эмоции.