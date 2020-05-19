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Астрофизик Дэвид Киппинг рассказал о шансах возникновения жизни на других планетах

Астрофизик Дэвид Киппинг рассказал о шансах появления жизни на планетах, где она была обнаружена ранее. Для вычислений эксперт применил данные об окаменелостях микроорганизмов, возраст которых 3,4 млрд лет.

Дэвид Киппинг отметил, первый живой организм появился вследствие возникновения жизни за 300 млн лет до появления океанов на Земле. Но существа, имеющие интеллект, зародились только через 4 млрд лет эволюции. По словам астрофизика, интеллект не является главным условием для зарождения жизни. Для оценки скорости абиогенеза специалист использовал теорему Байеса.

Благодаря существованию окаменелостей микроорганизмов можно сделать вывод, что быстрое возникновение жизни совершается в 2,8 раз чаще медленного, отметил учёный. Эксперт также добавил, если взять во внимание данную информацию, то следует утверждать, что во время многократного перезапуска хронологии Земли живые организмы на ней будут появляться в большом количестве случаев, но появление технологически развитой цивилизации нельзя считать неизбежным.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:56

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