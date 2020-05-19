Компания Honor выпустила спецверсию «умных» часов MagicWatch2 с дизайнерскими ремешками





В разработке ремешков для специальной версии «умных» часов Honor MagicWatch2 принимали участие как китайские дизайнеры, так и зарубежные специалисты. В итоге к уже доступным для гаджета 8 вариантам ремешков добавились ещё 4. Один из них, созданный дизайнером Jacky Tsai, изготавливается методом печати 3D. Новинка будет выпускаться для 42- и 46 мм вариаций часов MagicWatch2.Стоимость устройств лимитированной подарочной спецсерии варьируется в районе 170 долларов. Уже сейчас MagicWatch2 от Honor с дизайнерскими ремешками можно приобрести в официальном фирменном магазине производителя или на сайте Huawei Mall.