Компания Honor выпустила спецверсию «умных» часов MagicWatch2 с дизайнерскими ремешками
Суббренд китайского технологического гиганта Huawei компания Honor выпустила спецверсию «умных» часов MagicWatch2 с четырьмя видами дизайнерских ремешков. Тираж новинки лимитирован, но точное количество гаджетов с оригинальным аксессуаром пока не сообщается.
В разработке ремешков для специальной версии «умных» часов Honor MagicWatch2 принимали участие как китайские дизайнеры, так и зарубежные специалисты. В итоге к уже доступным для гаджета 8 вариантам ремешков добавились ещё 4. Один из них, созданный дизайнером Jacky Tsai, изготавливается методом печати 3D. Новинка будет выпускаться для 42- и 46 мм вариаций часов MagicWatch2.
Стоимость устройств лимитированной подарочной спецсерии варьируется в районе 170 долларов. Уже сейчас MagicWatch2 от Honor с дизайнерскими ремешками можно приобрести в официальном фирменном магазине производителя или на сайте Huawei Mall.
В разработке ремешков для специальной версии «умных» часов Honor MagicWatch2 принимали участие как китайские дизайнеры, так и зарубежные специалисты. В итоге к уже доступным для гаджета 8 вариантам ремешков добавились ещё 4. Один из них, созданный дизайнером Jacky Tsai, изготавливается методом печати 3D. Новинка будет выпускаться для 42- и 46 мм вариаций часов MagicWatch2.
Стоимость устройств лимитированной подарочной спецсерии варьируется в районе 170 долларов. Уже сейчас MagicWatch2 от Honor с дизайнерскими ремешками можно приобрести в официальном фирменном магазине производителя или на сайте Huawei Mall.
Технологии
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:05