Учёные: Ураганы на Земле будут становиться мощнее





Авторы проекта, возглавляемого учёным из NOAA Джеймсом Коссином, провели анализ полученных с помощью спутников снимков тропических штормов. Данные материалы собирались в течение 40 лет и позволяют сделать определённые выводы. Учёные считают, что ураганы усиливались в последние годы и то же самое будет происходить в будущем, причём как на глобальном, так и на региональном уровнях.Пока специалисты не могут дать однозначного ответа относительно причины усиления ураганов. Возможно, это происходит под влиянием климатических изменений вследствие деятельности человека, но не исключается и вариант естественности явления. Учёные прогнозируют, что в дальнейшем стихия станет не только мощнее, но и может медленнее продвигаться по планете. Таким образом становится вероятным возрастание риска наводнений, так как ураганы приносят с собой затяжные ливневые дожди.