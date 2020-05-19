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Учёные: Ураганы на Земле будут становиться мощнее

В результате исследования, проведённого американскими учёными из Висконсинского университете в Мадисоне и двух других научных центров, удалось выяснить, что за прошедшие четыре десятилетия мощность ураганов на Земле увеличивается. В будущем сила природных катаклизмов продолжит возрастать, что повлечёт за собой и более тяжёлые последствия стихии.
Учёные: Ураганы на Земле будут становиться мощнее

Авторы проекта, возглавляемого учёным из NOAA Джеймсом Коссином, провели анализ полученных с помощью спутников снимков тропических штормов. Данные материалы собирались в течение 40 лет и позволяют сделать определённые выводы. Учёные считают, что ураганы усиливались в последние годы и то же самое будет происходить в будущем, причём как на глобальном, так и на региональном уровнях.

Пока специалисты не могут дать однозначного ответа относительно причины усиления ураганов. Возможно, это происходит под влиянием климатических изменений вследствие деятельности человека, но не исключается и вариант естественности явления. Учёные прогнозируют, что в дальнейшем стихия станет не только мощнее, но и может медленнее продвигаться по планете. Таким образом становится вероятным возрастание риска наводнений, так как ураганы приносят с собой затяжные ливневые дожди.

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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:20

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