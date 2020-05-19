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OLED-экран среднебюджетного смартфона Huawei Y8P займет более 90% лицевой поверхности

Среднебюджетный девайс Huawei Y8P в скором времени дебютирует на российском рынке. По словам разработчиков, OLED-дисплей новинки займет около 90,1% лицевой поверхности.

Данный показатель особенно удивителен тем, что такие экраны появляются лишь у флагманских аппаратов, а не девайсов среднего ценового сегмента. Что касается технических характеристик, то Huawei Y8P оснащен 6,3-дюймовым OLED-дисплеем, занимающим около 90,17% лицевой поверхности. Видеокамера получит модуль на 16 Мп и расположится в верхней части смартфона, также есть дактилоскопический датчик, встроенный в экран. Аппаратной основой новинки является 8-ядерный Kirin 710F с максимальной частотой в 2,2 ГГц.

Количество оперативной памяти составит 4 или 6 Гб в зависимости от модификации, постоянной – 128 Гб с возможностью увеличения благодаря micro-SD. Тройная основная камера имеет датчики на 48+8+2 Мп. Стандартные модули вроде NFC, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0 тоже установлены. В качестве операционной системы задействована Android 10. Стоимость девайса стартует от 17 тысяч рублей.

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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:00

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