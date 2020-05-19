В Google случайно проговорились о возможных ценах на смартфоны Pixel 4a и Pixel 5
В компании Google случайно проговорились о стоимости смартфонов Pixel 4a и Pixel 5. Судя из появившейся информации, первый девайс обойдется покупателям в 350 долларов, а второй – в 2 раза дороже (700 долларов).
Накануне в Сети появился скриншот опроса от американской корпорации, в которой и была дана стоимость двух вышеназванных девайсов. Безусловно, опрос не считается прямым подтверждением – на изображении даже не уточнены названия моделей, однако в опросе стоит обратить внимание на характеристики смартфонов, и тогда всё станет на свои места.
К слову, недавние слухи о Pixel 4a также гласили, что устройство обойдется в те же 350 долларов. Несмотря на потерю поддержки Active Edge, модель получит сразу 128 Гб постоянной памяти. Pixel 5 в сравнении с Pixel 4 будет дешевле из-за менее производительного процессора (скорее всего, его оснастят Snapdragon 765G либо 768G). Не стоит ждать и поддержки Motion Sense и вышеназванного Active Edge.
Накануне в Сети появился скриншот опроса от американской корпорации, в которой и была дана стоимость двух вышеназванных девайсов. Безусловно, опрос не считается прямым подтверждением – на изображении даже не уточнены названия моделей, однако в опросе стоит обратить внимание на характеристики смартфонов, и тогда всё станет на свои места.
К слову, недавние слухи о Pixel 4a также гласили, что устройство обойдется в те же 350 долларов. Несмотря на потерю поддержки Active Edge, модель получит сразу 128 Гб постоянной памяти. Pixel 5 в сравнении с Pixel 4 будет дешевле из-за менее производительного процессора (скорее всего, его оснастят Snapdragon 765G либо 768G). Не стоит ждать и поддержки Motion Sense и вышеназванного Active Edge.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 18:41