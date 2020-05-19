Базовая версия Porsche 911 Targa обойдется в 8,8 млн рублей





К слову, версия Targa 4S получит более производительную силовую установку на 450 лошадиных сил. Все модификации получат 8-ступенчатую роботизированную коробку передач PDK и полный привод, а для Targa 4S также предусмотрена семиступенчатая МКПП.На российском рынке спорткар Targa с 385-сильным движком будет стоить около 8,8 миллиона рублей, а премиум-версия – более 9,65 миллиона рублей. Стоит напомнить, что официальная премьера автомобиля, выделяющегося необычной по конфигурации складной крышей, состоялась накануне.