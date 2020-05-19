Вирусолог Александр Шестопалов: Вирус SARS-CoV-2 может мутировать, но не становиться сильнее

«Если брать во внимание людей, болеющих бессимптомно, то здесь имеется в виду, что человек заразился, у него не наблюдается признаков недуга, однако при этом он может выделять вирус в течение длительного времени. В случае с коронавирусом ещё рано об этом заявлять, так как отсутствуют соответствующие исследования», - сообщил медик.





Александр Шестопалов считает, мутация вируса является нормальным природным явлением. На данный момент можно говорить о том, что он не становится сильнее, отмечает врач. Согласно утверждению вирусолога, развитие пандемии происходит довольно медленно, учитывая данные о заражениях в разных странах, которые имеются на данный момент.Он также надеется, что в результате вспышки коронавирусной инфекции в мире и в России в том числе сформируются сети лабораторий для научного изучения разных патогенных микроорганизмов. «Необходимо взять во внимание биологическую безопасность страны, в частности, по отношению к синтетическим патогенам», - заявил специалист, отметив, что сам не уверен в искусственности происхождения коронавируса нового типа. «С технической точки зрения вирус возможно создать, однако очень сложно поддерживать его в стабильном состоянии», - подытожил эксперт.