Участник «Уральских пельменей» Сергей Исаев во время съёмки видео «засветился» без штанов

Некоторые артисты из данного шоу в соцсети публикуют ролики из рубрики «Дома с Пельменями», показывая, как проводят дни в режиме самоизоляции. Сергей Исаев тоже решил снять материал о карантинных буднях, появившись в кадре в рубашке, ярко-синем пиджаке и галстуке. Артист с серьёзным выражением лица поприветствовал зрителей, а затем начал отходить от камеры, но осознал, что на нём нет штанов и выключил запись, воскликнув: «Ой, а это что, видео?».В комментариях фолловеры поддержали юмор Сергея Исаева, «успокоив», что это было вовсе не видео, а просто «говорящая фотография». Многие благодарят всех участников «Уральских пельменей» за то, что не забывают о поклонниках и регулярно делятся забавными роликами, тем самым даря прекрасное настроение и позитивные эмоции.