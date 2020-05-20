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Участник «Уральских пельменей» Сергей Исаев во время съёмки видео «засветился» без штанов

Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев на странице в Instagram обнародовал небольшое шуточное видео. В кадре шоумен, «забывший», что идёт запись, «засветился» без штанов.
Участник «Уральских пельменей» Сергей Исаев во время съёмки видео «засветился» без штанов

Некоторые артисты из данного шоу в соцсети публикуют ролики из рубрики «Дома с Пельменями», показывая, как проводят дни в режиме самоизоляции. Сергей Исаев тоже решил снять материал о карантинных буднях, появившись в кадре в рубашке, ярко-синем пиджаке и галстуке. Артист с серьёзным выражением лица поприветствовал зрителей, а затем начал отходить от камеры, но осознал, что на нём нет штанов и выключил запись, воскликнув: «Ой, а это что, видео?».

В комментариях фолловеры поддержали юмор Сергея Исаева, «успокоив», что это было вовсе не видео, а просто «говорящая фотография». Многие благодарят всех участников «Уральских пельменей» за то, что не забывают о поклонниках и регулярно делятся забавными роликами, тем самым даря прекрасное настроение и позитивные эмоции.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 04:00

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