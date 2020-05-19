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«Мне так нравится, что я не по своей воле не работаю!»: Михаил Боярский радуется режиму самоизоляции

Отечественный актёр театра и кино Михаил Боярский в одном из недавних интервью признался, что радуется введённому в стране режиму самоизоляции. Особенно нравится артисту отсутствие работы и напряжённого графика «не по своей воле».
«Мне так нравится, что я не по своей воле не работаю!»: Михаил Боярский радуется режиму самоизоляции

Михаил Боярский с юмором говорит, что всю сознательную жизнь «вкалывал, как тысяча китайцев», постоянно ездил на гастроли, выступал на концертах, участвовал в культурных мероприятиях, а сейчас может жить спокойно, зная, что спешить никуда не нужно, и этот факт его очень радует. Соблюдает артист режим самоизоляции на даче в окружении детей, внуков и супруги. На участке постоянно находится больше десятка малышей, и они не могут сидеть без дела – играют, прыгают, катаются с горки. Такая дружная и шумная компания, как признаётся Михаил Боярский, создаёт отличное настроение, тем более, что столь длительный вынужденный отпуск первый за долгие годы карьеры.

Актёр с удовольствием проводит время с младшим внуком – годовалым сыном Елизаветы Боярской и Максима Матвеева Григорием. Мальчик уже произносит слова «мама и папа», а когда впервые назовёт Боярского дедом, то он будет чувствовать себя самым счастливым человеком.

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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:59

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