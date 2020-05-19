«Звездная болезнь замучила»: Актриса из «Сватов» Ульяна Иващенко назвала причину неприязни к сериалу

«Мои знакомы знают, как я не люблю говорить о «Сватах» и отвечать на любые связанные с ними вопросы. Я не хочу, чтобы меня воспринимали как актрису, так как я давно стала блогером и покончила со старой жизнью. У меня остались неприятные впечатления от киноиндустрии. Да, сначала было весело и интересно, но потом началась звездная болезнь. Я творила ужасные вещи, о которых не хочу вспоминать. Пожалуйста, не надо сейчас в комментариях спрашивать, кого я играла», - рассказала Иващенко.

Родители блогера являются известными актерами. Инна Королева и Петр Иващенко сами привели дочь на съемочную площадку. Она была задействована в первых двух сезонах «Сватов». Повзрослев, знаменитость сменила род деятельности и стала мечтать о переезде в США, где она сможет выучиться на режиссера.