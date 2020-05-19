Александр Збруев на архивном фото показал молодых Каневского и Дурова в бане

«Этот кадр сделан около 50 лет назад. Не помню точно, где мы собрались – в бане или театре. Ну, а про усы – фото внука навеяло. Здесь я, Лева Дуров и Саша Збруев», - написал Каневский в аналогичной публикации в соцсети.

На представленном черно-белом снимке трое друзей с черными и пышными усами стоят в банных полотенцах, стараясь для фото показать свои атлетические тела. Знаменитости подбоченились и сделали серьезные лица.Недавно Збруев похоронил брата Евгения Федорова. Еще раньше от рака умер его 39-летний племянник. У актера из родных остались внучатые племянники – Петр и Алексей, которым досталось наследство известного деда.