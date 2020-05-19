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Александр Збруев на архивном фото показал молодых Каневского и Дурова в бане

Александр Збруев показал поклонникам молодых Льва Дурова и Леонида Каневского в бане. Архивный снимок актер разместил в микроблоге Instagram.
Александр Збруев на архивном фото показал молодых Каневского и Дурова в бане

На представленном черно-белом снимке трое друзей с черными и пышными усами стоят в банных полотенцах, стараясь для фото показать свои атлетические тела. Знаменитости подбоченились и сделали серьезные лица.
«Этот кадр сделан около 50 лет назад. Не помню точно, где мы собрались – в бане или театре. Ну, а про усы – фото внука навеяло. Здесь я, Лева Дуров и Саша Збруев», - написал Каневский в аналогичной публикации в соцсети.

Недавно Збруев похоронил брата Евгения Федорова. Еще раньше от рака умер его 39-летний племянник. У актера из родных остались внучатые племянники – Петр и Алексей, которым досталось наследство известного деда.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:17

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