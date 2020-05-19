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Житель Краснодарского края зарубил топором знакомого и обокрал его

В субботу, 16 мая, в Ейском районе (Краснодарский край) местный житель 29-летнего возраста топором зарубил своего знакомого, после чего обокрал его. Подозреваемый в совершении преступления мужчина задержан.
Житель Краснодарского края зарубил топором знакомого и обокрал его

По данным пресс-службы СК Краснодарского края, в минувшую субботу в дневное время суток мужчина, возвращавшийся домой в состоянии алкогольного опьянения, встретился с 34-летним знакомым. Между ними произошёл конфликт и небольшая потасовка. Мужчины разошлись, но через несколько часов обвиняемый решил окончательно выяснить отношения с оппонентом. Взяв дома топор, он пошёл к знакомому, нанёс два удара по голове, вследствие чего хозяин жилья получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте инцидента. В это время обвиняемый похитил банковскую карту убитого и телефон.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность подозреваемого в совершении убийства и кражи. Позже мужчину задержали. Специалисты продолжают выяснять детали происшествия. Другая информация по данному делу пока не сообщается.

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Происшествия
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:04

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