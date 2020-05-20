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В Сети появились фото салона нового Hyundai Santa Fe

Новый Hyundai Santa Fe получит стильный салон, о чем свидетельствуют недавно опубликованные фото в Сети. Эксперты отметили сходство интерьера с электрокарами Tesla и люксовым автомобилем Mercedes-Benz S-Class.

Компания Hyundai готовит обновленный Santa Fe для рынка Китая, салон которого полностью переосмыслили. Основным элементом интерьера теперь является вертикальный экран мультимедиа-системы. Подобное нововведение появится и в будущем Mercedes-Benz S-Class серии W223: его дисплей с планшетной ориентацией будет плавно «перетекать» в центральный тоннель. Что касается передней панели, то здесь можно заметить смещенные вверх центральные дефлекторы.

Другими отличиями китайской модели от глобальных аналогов является увеличенная колесная база, C-образная оптика с перемычкой и прямая поясная линия бокового остекления. В комплектацию локального кроссовера также включили биометрическую систему идентификации водителя, который может авторизоваться по отпечатку пальца. В движение автомобиль приводит 2,0-литровый турбодвигатель мощностью 245 л. с., который дополняется 8-ступенчатой АКПП.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 05:00

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