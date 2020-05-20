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В России отмечают день Купальницы: Что можно и нельзя делать 20 мая

В России 20 мая отмечают день Купальницы. В древности праздник почитали и хорошо знали, что можно и нельзя делать в течение дня.
В России отмечают день Купальницы: Что можно и нельзя делать 20 мая

Верящие в приметы люди в этот день водили коней к речной воде, согретой солнечными лучами. Животные должны испить из водоема, чтобы получить защиту от темных сил и разной хвори. В день Купальницы было принято с утра отправляться на реку. Люди набирали как можно больше воды в ведра и оставляли их на мостике. Днем при перегоне лошадей их использовали для окатывания животных, так как купать их в простой воде в этот праздник нельзя. Во многих дошедших до нынешних дней писаниях есть свидетельства того, что обряд имел целебные свойства.

Утром умываться категорически запрещено, лучше перенести процедуру на полдень. Если ведро с водой стояло спозаранку на улице, можно полностью вылить его на себя. Посторонним гражданам и дальней родне нельзя давать мыть своих детей. В противном случае малыш может лишиться покоя и стать капризным. Строгое табу наложено на игру в карты и сеяние своих семян.

Вечерняя радуга сулит ясную погоду, а кольцо вокруг Луны – ветер. На плохие метеоусловия укажут сильно пахнущие цветы акации, крутая радуга, капли дождя, давшие пену при падении в воду. Если на небе стоит молодой месяц, значит можно сажать овощи.

В Купальницу многие ходят в церковь, хотя поминать святых не принято. Обычно в храме молят о здоровье родных и скота, а также просят о хорошем урожае.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 00:00

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