Учёные: У пациентов с коронавирусом может возникать расстройство психики





Коронавирусная инфекция может провоцировать не только проблемы с телом, но и с психикой. Учёные провели исследование, в ходе которого выяснили, что каждый четвертый пациент, госпитализированный в больницу с коронавирусом, может столкнуться с симптомами делирия, включающие галлюцинацию, бред, дезориентацию во времени и пространстве, потерю памяти. Данное состояние увеличивает риск смерти человека и продлевает время его нахождения в стационаре.Психическое расстройство часто встречается у пациентов, пребывающих в палатах интенсивной терапии, заявляют медики. Однако есть опасения, что данное заболевание может оказать сильное влияние на пожилых пациентов. Эксперты сообщают, при наблюдении за пациентами с коронавирусом важно своевременно выявить признаки делирия и правильно бороться с ними. Ещё рано заявлять о каких-либо долгосрочных последствиях коронавирусной инфекции для психики человека. Согласно утверждению доктора Джонатана Роджерса, у пациентов с COVID-19 не возникают проблем с психикой, даже при тяжелых случаях, которые требуют срочной госпитализации, однако если учитывать большое количество инфицированных, не стоит исключать глобальное воздействие на психическое здоровье человека.