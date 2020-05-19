В России запустили сервис онлайн-покупки и бронирования автомобилей Chevrolet





Благодаря новому сервису потенциальный покупатель в режиме реального времени может рассмотреть экстерьер и интерьер любого имеющегося в наличии у официальных дилеров бренда Chevrolet в России автомобиль. Кроме того, можно выбирать из нескольких вариантов комплектаций, подбирать цвет кузова на свой вкус, ознакомиться с акциями и спецпредложениями, а затем забронировать понравившуюся модель.Изначально вносится предоплата в размере 30 тысяч рублей. Эта сумма «замораживается» на карте, а после подтверждения бронирования списывается в пользу конкретного дилерского центра. Потом с покупателем по телефону связываются менеджеры, подтверждают сделку, вносится остаток за авто, оформляется необходимый пакет документов и выбранное авто Chevrolet забирается из салона.